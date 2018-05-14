Avrupa borsaları İtalya hariç azalışla kapandı
Avrupa borsaları günü, İtalya dışında düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalışla 392,19 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 7.710,98 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederek 5.540,68 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 düşerek 12.977,471 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,13 azalarak 10.257,80 puana indi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 24.221,57 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,24'lük artışla 1,1970 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA