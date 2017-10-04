Avrupa borsaları karışık açıldı
Avrupa borsaları iki gündür karışık bir seyir izliyor.
2 gündür karışık seyir izleyen Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 390.85 puanla, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.470,20 puanla yatay seyrediyor.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 5.363,0 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 10.167,50 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 22.692,50 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 12.946,6 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi'nin yapacağı konuşmaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Euro Bölgesi'ne yönelik açıklanacak perakende satışlar ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Kaynak: AA