ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Finans
  • Avrupa borsaları karışık açıldı

Avrupa borsaları karışık açıldı

Avrupa borsaları iki gündür karışık bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları karışık açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

2 gündür karışık seyir izleyen Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 390.85 puanla, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.470,20 puanla yatay seyrediyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 5.363,0 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 10.167,50 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 22.692,50 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 12.946,6 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi'nin yapacağı konuşmaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Euro Bölgesi'ne yönelik açıklanacak perakende satışlar ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.