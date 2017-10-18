Avrupa borsaları karışık açıldı
Brexit ve Katalonya'ya ilişkin belirsizliklerin gündemde olduğu Avrupa'da borsalar güne karışık başladı. Piyasalar bugün İngiltere'de istihdam verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları izleyecek.
Henüz ilerleme sağlanamayan Brexit görüşmeleri ve İspanya'da Katalonya ile ilgili belirsizlikler nedeniyle Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 390,67 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.532,09 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 primle 13.012,15 puana ulaşırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 10.214,20 puana ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.308,08 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise 5.360,95 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.
Avrupa'da bugün İngiltere'de istihdam verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları izlenecek.
Kaynak: AA