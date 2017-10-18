ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Finans
  • Avrupa borsaları karışık açıldı

Avrupa borsaları karışık açıldı

Brexit ve Katalonya'ya ilişkin belirsizliklerin gündemde olduğu Avrupa'da borsalar güne karışık başladı. Piyasalar bugün İngiltere'de istihdam verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları izleyecek.

Avrupa borsaları karışık açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Henüz ilerleme sağlanamayan Brexit görüşmeleri ve İspanya'da Katalonya ile ilgili belirsizlikler nedeniyle Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 390,67 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.532,09 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 primle 13.012,15 puana ulaşırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 10.214,20 puana ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.308,08 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise 5.360,95 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Avrupa'da bugün İngiltere'de istihdam verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları izlenecek.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.