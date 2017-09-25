Avrupa borsaları karışık seyirde
Avrupa borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.
Karışık bir seyir izleyen Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 383,20 puanla yatay seyrediyor.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,1 düşüşle 12.573,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.269,20 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 gerilemeyle 10.251,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 22.495,95 puanda seyrediyor.
Güne düşüşle başlamasının ardından kayıplarını telafi eden İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 7.272,86 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Avrupa tarafında açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirterek, Almanya'daki seçimin ardından siyasi gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmanın ise piyasaların odak noktasında olacağını kaydetti.
Kaynak: AA