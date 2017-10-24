Avrupa borsaları karışık seyirde
Avrupa borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.
Karışık bir seyir izleyen Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 390,80 puanla yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.514,74 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 12.994,75 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 5.398,66 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 22.445,65 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 10.190,30 puana ulaştı.
Analistler, İspanya'da derinleşen Katalonya krizinin yatırımcıların odak noktasında kalmayı sürdürdüğünü belirterek, dün 1,1725 ile 2 haftanın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesinin seyri ile Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin takip edileceğini kaydetti.
Kaynak: AA