Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kazanarak 386,36 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 artışla 12.704,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22'lik kazançla 5.293,77 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,13 artarak 7.322,82 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybederek 22.587,67 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,39 azalışla 10.328,50 puana indi.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 1,1777 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA