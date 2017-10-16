Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 391,45 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 artarak 13.003,70 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,21’lik kazançla 5.362,88 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 22.428,31 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 7.526,97 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,75 azalışla 10.181,40 puana indi.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,09’luk azalışla 1,1181 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA