Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 artışla 393,43 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 7.505,03 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 artarak 13.217,54 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 5.494,13 puana ulaştı
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 azalarak 22.665,03 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,45 gerileyerek 10.197,50 puana düştü.
Euro/dolar paritesi (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,61'lik düşüşle 1,1579 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA