Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, ABD’de teşvik planı beklentileriyle günü karışık seyirle kapattı.
Avrupa borsaları, günü karışık seyirle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 artarak 367,68 puandan kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,40’lık yükselişle 6.129,26 seviyesinden tamamladı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 azalarak 4.928,94 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 12,835,28 seviyesinden kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,59 değer kaybederek 19.902,63 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,162’lik yükselerek 1,13 seviyelerinde işlem gördü.
Kaynak: AA