Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kaybederek 578.38 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 9,645.09 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 8,108.43 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi değişim göstermeyerek 43,432.82 puan olurken, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,11 artarak 24,055.69 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,18 azalarak 1.162 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantıda politika faizini 25 baz puan indirmesi beklentileriyle karışık seyrederken, Avrupa borsalarında da karışık seyir hakim oluyor.

Bugün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yılın son ayında, 1,2 puan artarak eksi 6,2'ye yükseldi.

Kredilere ilişkin hizmet sağlayıcısı Creditreform tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'da devam eden ekonomik durgunluk nedeniyle bu yıl ülkedeki şirketlerde iflasların, 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.