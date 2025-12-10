Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avro/dolar paritesi TSİ 22.37 itibarıyla yüzde 0,344 artışla 1.167 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz kararı bulunurken, Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Böylece Fed, son kararıyla bu yıl üçüncü kez faiz indirmiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı konuşmada, Avro Bölgesi ekonomisinin ticaretteki gerilimlere karşı dayanıklılık gösterdiğini ve potansiyeline yakın bir büyüme gösterdiğini belirterek, ECB'nin gelecek hafta büyümeye yönelik projeksiyonlarını yukarı yönlü revize edebileceğinin sinyalini verdi.