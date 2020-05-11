Avrupa borsaları karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları, COVID-19'da "ikinci dalga" yaşanmasına yönelik endişelerin etkisiyle İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,4 azalarak 339,7 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 azalarak 4.490,22 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,73 düşüşle 10,824,99 seviyesinden kapattı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,33 değer kaybederek 17.381,36 puana geriledi.
Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,06’lık artışla 5.939,73 seviyesinden tamamladı.
Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,277 düşüşle 1,081 seviyelerinde işlem gördü.
Kaynak: AA