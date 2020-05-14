Avrupa borsaları kayıpla başladı

14 Mayıs 2020

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 331 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 10.441 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 düşerek 5.831 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 6.592 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 4.299 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalarak 17.095 puan oldu.

Düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyan sterlin/dolar paritesi 1,2210 ve avro/dolar paritesi 1,0810 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "ikinci dalga" endişeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası desteğinin sınırına gelindiğine ilişkin sinyaller vermesinin etkisiyle pay piyasalarının satıcılı seyrettiğini ifade etti.

Powell, dünkü açıklamasında, ekonomik görünüme yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, ilave politika önlemlerinin gerekebileceğini ancak negatif faizin değerlendirdikleri bir araç olmadığına işaret etti.

Öte yandan, Çin'de yeni vakaların görülmeye başlanması ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik sağlık kuruluşlarından gelen uyarıların, salgında ikinci bir yükseliş dalgası görülebileceği endişelerine neden olduğunu kaydeden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın aylık raporu ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.