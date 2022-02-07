Avrupa borsaları madencilik desteğiyle yükselişte
Avrupa hisse piyasaları, art arda beş hafta boyunca görülen düşüşlerin ardından bugün toparlandı.
Madencilik hisselerinde görülen kazanımlar ve güçlü bilançoların merkez bankalarının yaklaşan sıkılaştırma takvimleri ve jeopolitik gerilimlere dair endişeleri hafifletmesi destek sağladı.
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi geçen hafta yüzde 0.7 gerilemesinin ardından yüzde 0.1 yükseldi.
Yükselişlere öncülük eden madencilik hisseleri, Çin'de alüminyum fiyatlarının arz endişeleri ve güçlü talep beklentileri nedeniyle yüzde 3 yükselmesinin ardından yüzde 1.2 yükseldi.
Çin'de demir cevheri ve çelik vadeli fiyatları, Çin'in kamu planlama teşkilatından gelen altyapı inşaatlarının hızlandırılması çağrısının ardından yükseldi.
Rio Tinto yüzde 1.1, Anglo American yüzde 1.6 yükseldi.
Avrupa'nın en büyük bakır üreticisi olan Aurubis, çeyrek dönem kârında yüzde 85 artış gerçekleştiğini doğrulamasının ve tam yıl için yüksek kazanç tahminlerini yinelemesinin ardından yüzde 4.7 yükseldi.
Fransız otomotiv üreticisi Faurecia 2025'te 33 milyar euronun üzerinde satış gerçekleştirmiş olmayı ve yüzde 8.5 seviyesinde faaliyet kâr marjı hedeflediğini açıklamasının ardından yüzde 3.1 yükseldi.