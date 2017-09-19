Avrupa borsaları negatif açıldı
Avrupa borsaları yeni güne negatif bir başlangıç yaptı.
Güne negatif başlayan Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,22 azalışla 381,06 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,05 düşüşle 7.247,82 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 gerileyerek 12.551,66 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 azalışla 5.223,37 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 kayıpla 10.313,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,04 değer kaybederek 22.355,32 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün Almanya'da ZEW endekslerinin ve ABD'de cari denge başta olmak üzere hareketlenecek veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki liderlerin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini ifade etti.
Kaynak: AA