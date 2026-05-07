Avrupa borsaları yatay seyrediyor

Avrupa borsaları çarşamba günü yaşanan sert yükselişin ardından perşembe gününe sakin başladı. Yatırımcılar ABD ile İran arasındaki barış anlaşması ihtimaline odaklanırken kurumsal karlılık rakamlarını analiz etmeyi sürdürüyor.

Küresel piyasalarda esen iyimser hava bölge endekslerinde temkinli bir duruşu beraberinde getirdi. Bu gelişmeler ışığında Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününde yatay bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları barış masasına odaklandı

Avrupa borsalarının ortak göstergesi niteliğindeki STOXX 600 endeksi sabah saatlerinde 623,56 puan seviyesinde sessiz kaldı. Bölgesel borsalarda karışık bir görünüm hakim olurken yatırımcılar jeopolitik risklerin azalma ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Almanya'da DAX endeksi yatay bir açılış gerçekleştirdi. Londra'da ise FTSE 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,2 oranında değer kaybetti. Avrupa endeksi çarşamba günü yüzde 2 oranında değer kazanmıştı.

Enerji devleri ve sağlık sektöründe bilanço etkisi

Trump savaşın hızla sona ereceğine dair tahminlerini paylaştı. Tahran tarafı ise Hürmüz Boğazı'nın durumu gibi kritik başlıkları içeren barış teklifini değerlendirmeye aldı.

Enerji devlerinden Shell beklentilerin üzerinde kar açıklamasına rağmen hisse geri alım programını yavaşlattı. Şirket hisseleri yüzde 1,6 oranında geriledi. Rakibi BP ise yüzde 1,4 değer kaybı yaşadı.

Alman devlerinden farklı performanslar

Henkel satış beklentilerini karşılayarak borsada yüzde 4,5 yükseliş kaydetti. Şirketin ilk çeyrek performansı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Siemens Healthineers ise Çin pazarındaki yapısal değişimler nedeniyle yıllık görünümünü düşürdü. Bu gelişmenin ardından sağlık teknolojileri devinin hisseleri yüzde 5,7 oranında düştü.

Bölgedeki enerji bağımlılığı savaşın başlangıcından bu yana küresel benzerlerinin gerisinde kalınmasına neden olmuştu. Yapay zeka odaklı iyimserlik ABD piyasalarını rekor seviyelere taşırken Avrupa, barış haberlerini beklemeyi tercih etti.