Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları yeni işlem gününe güçlü alımlarla başladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,4 artışla 515 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,4 yükselişle 21.783,5 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 kazançla 8.422,2 puana ulaştı.

Diğer büyük Avrupa borsalarında da yükselişler dikkat çekti. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 artışla 36.406 puan, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 kazançla 13.187 puan ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 yükselişle 7.456,1 puan seviyelerinde işlem görüyor.

Yükselişin arkasındaki başlıca nedenler arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma planının olmadığını açıklaması ve ABD ile Avrupa Birliği arasında tarifelere dair olumlu müzakerelerin devam etmesi yer alıyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını artırarak borsalara alım yönlü yansıdı.

Avrupa piyasalarında işlem yapan yatırımcılar ayrıca ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Avro Bölgesi’nde dezenflasyon sürecinin sona yaklaştığına yönelik açıklamalarını yakından izliyor. Lagarde’ın bu yorumu, para politikasında daha az sıkılaştırmaya gidilebileceği beklentisini güçlendirdi.

Analistler, bölge genelinde imalat sektöründeki daralma sinyallerinin sürdüğünü belirterek, gün içinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasalara yön vereceğini ifade etti. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporu da küresel piyasalarda dikkatle takip edilecek diğer önemli veri konumunda.