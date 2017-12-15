Avrupa borsaları satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor
Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından dünü düşüşle tamamlayan Avrupa borsaları, satış ağırlıklı seyrini bugüne de taşıdı.
Avrupa borsaları, dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusundaki kararları ve tahminlerden iyi gelen makroekonomik verilere karşın bugüne düşüşle başladı.
Açılış sonrası Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 388,16 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,08 azalışla 7.442,32 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 kayıpla 13.037,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 5.335,53 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 azalışla 22.106,70 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 10.149,90 puanda seyrediyor.