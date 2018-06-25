Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,04 azalışla 377,17 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,46’lık kayıpla 12.270,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,24 gerileyerek 7.509,84, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,478 değer kaybederek 9.617,90 puana düştü.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,44 azalarak 21.355,19, Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 1,92 kayıpla 5.283,86 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.35 itibarıyla yüzde 0,34'lük artışla 1,1694 seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Avrupa borsalarındaki azalışta, küresel ticarette daha fazla vergi tarifesine ve Brexit'in olası olumsuz etkilerine ilişkin endişelerin rol oynadığını belirtiyor.
Kaynak: AA