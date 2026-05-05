Avrupa borsaları şirket bilançolarıyla yükselişe geçti

Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşün ardından bugün şirket bilançolarından gelen olumlu verilerle toparlanma eğilimi gösteriyor. Yatırımcılar, ABD ve İran arasındaki gerilime rağmen güçlü şirket bilançolarını satın alıyor

Avrupa borsalarının ortak göstergesi niteliğindeki Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi yüzde 0,4 oranında değer kazanarak 608,13 puana ulaştı. Bölge borsalarının genelinde pozitif bir seyir izlenirken Londra’da FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 oranında değer kaybı ile işlem görüyor.

Gıda ve içecek endeksi, Belçikalı bira üreticisi Anheuser-Busch InBev’in beklentileri aşan satış rakamlarıyla yüzde 1 oranında yükseldi. Şirket hisseleri, açıklanan finansal verilerin ardından yüzde 7 oranında değer kazandı.

Alman moda devi Hugo Boss, operasyonel kârının tahminlerin üzerine çıkmasıyla yatırımcıların ilgisini çekti. Şirket hisseleri, bu olumlu tablonun ardından yüzde 4,5 oranında prim yaptı.

Bankacılık ve teknoloji sektöründe hareketlilik

Teknoloji endeksi yüzde 1,3 oranında yükselirken otomobil endeksi de yüzde 1 civarında değer kazandı. İtalyan bankası UniCredit, tarihinin en yüksek üç aylık kârını elde ettiğini duyurdu.

UniCredit, tam yıl kâr tahminlerini yukarı yönlü revize ederken bankanın hisseleri yüzde 3,2 yükseldi. Öte yandan HSBC, İngiltere’deki bir dolandırıcılık vakası nedeniyle yaşadığı kayıp sonucu beklentilerin altında kaldı.

Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları baskısı

ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı merkezli gerilim, küresel jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Petrol fiyatlarının 110 doların üzerinde seyretmesi, enerji bağımlısı Avrupa ekonomilerinde enflasyon endişesini artırıyor.

Enerji maliyetlerindeki artış, Avrupa Merkez Bankası’nın bu yıl içinde birden fazla faiz artışı yapabileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, piyasaların genelindeki risk iştahını zaman zaman baskı altına alıyor.

Savunma şirketlerinde satın alma dalgası

Savunma sanayii temsilcisi Rheinmetall, ön sonuçlarının beklentilerin altında kalmasına rağmen yüzde 2,5 oranında değer kazandı. İsveçli EQT ise ürün test şirketi Intertek için sunduğu satın alma teklifini 12 milyar dolara çıkardı.

Intertek hisseleri, bu devralma teklifinin ardından yüzde 7 oranında bir sıçrama yaşadı. Şirket karlarındaki bu dirençli duruş, yüksek maliyetlere ve jeopolitik belirsizliklere rağmen genel piyasa trendinin korunmasına katkı sağlıyor.