Avrupa borsaları, teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişte

Avrupa piyasaları, yatırımcıların yükselen enflasyonun ekonomik toparlanmaya engel olması yönündeki endişelerine rağmen, teknoloji ve madencilik hisselerinin desteği ve güçlü bilanço dönemi beklentileriyle kazanımlarını artırdı.

Avrupa piyasalarını izleyen STOXX 600 endeksi %0.7 yükseldi. Madencilik hisseleri hisseleri %2.1, teknoloji hisseleri hisseleri %1.4 yükseldi.

ASML, AMS, ve BE Semiconductor dahil olmak üzere Avrupa'daki yarı iletken üreticisi şirketler kazanımlara öncülük etti. Tayvan'ın dev çip üreticisi TSMC şirketinin, yarı iletken üreticileri için talebin artmasıyla üçüncü çeyrek kârında %13.8'lik yükseliş açıklaması kazanımlar üzerinde etkili oldu.

Çin fabrika enflasyonunun Eylül ayında yükselen emtia fiyatlarıyla rekor seviyeye yükselirken, enflasyonun geçişkenliği tartışmaları da devam etti. Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD üretici fiyatları verilerini bekliyor. Verinin ayrıca fiyatlarda bir artışa işaret etmesi de bekleniyor.

Fransız reklamcılık grubu Publicis 2021 görünümünü yükseltmesinin ardından %2.9 yükseldi. Aynı sektörden İngiliz WPP hisseleri de %0.6 yükseldi.