Avrupa borsaları yeni koronavirüs varyantının tespiti ardından sert geriledi

Avrupa hisse piyasaları, aşıya dayanıklı olabileceği düşünülen yeni bir koronavirüs varyantı tespit edilmesinin küresel ekonomiye zarar verebileceği yönünde endişelerin artması ve yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmasıyla yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi, yüzde 3.3 geriledi. STOXX 600 endeksi bir yıldan uzun bir sürenin en kötü seansını kaydetmeye hazırlanırken, Birleşik Krallık'ın FTSE 100 endeksi yüzde 3.3, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 3.4 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 4.3 geriledi.

Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı ile ilgili henüz çok az şey bilinse de, bilim insanları varyantın birden fazla mutasyonun birleşimi olduğunu, vücudun bağışıklık sisteminin vereceği yanıttan kaçabileceğini ve daha kolay bulaşabileceğini açıkladı.

Dönemsel hisselerin yoğunlukta olduğu Avrupa hisse piyasaları, kıtadaki bazı ülkelerin artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulamaya başlamasıyla bu hafta baskı altındaydı.

Turizm ve seyahat hisseleri, İngiltere'nin Güney Afrika ve bazı komşu ülkelerden gelen uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıklamasının ardından yüzde 6.5 geriledi.

British Airways'i bünyesinde bulunduran IAG ve easyJet şirketlerinin hisseleri yüzde 12 gerilerken deniz taşımacılığı şirketi Carnival ve seyahat şirketi TUI yüzde 12 ile yüzde 15 arasında geriledi.

Enerji hisseleri yüzde 5.8 gerilerken, madencilik hisseleri, petrol ve maden fiyatları yeni koronavirüs varyantının ekonomide yavaşlamaya neden olacağı endişeleri nedeniyle gerilemesinin ardından yüzde 4.4 geriledi.

Bankacılık hisseleri Tahvil getirilerindeki düşüşlere paralel olarak yüzde 4.4 gerilerken, Delivery Hero ve Just Eat Takeaway.com şirketlerinin hisseleri yüzde 3 ile yüzde 5 arasında yükseldi.

S&P 500 vadeli işlemleri, ABD'de dün Şükran Günü tatili nedeniyle işlem hacminin düşmesi ve bugünkü seansın kısa sürmesinin ardından yüzde 2 geriledi.