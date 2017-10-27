Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.
Haftanın son gününe yükselişle başlayan Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 392,72 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 7.499,60 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 13.202,50 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 22.883,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 5.480,52 puana ulaştı.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un erken seçim çağrısı yapması beklenen konuşmasını iptal ettiğini açıklaması ile dünkü yükselişini sürdürürken, açılışın ardından yüzde 0,2 primle 10.373,10 puana çıktı.
Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2018'in ocak ayından itibaren tahvil alım programını 30 milyar avroya düşürme kararının ardından avro/dolar paritesinin hızlı bir şekilde düşüşe geçtiğine dikkati çekerek, bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu, Katalonya'ya ilişkin haber ve gelişmelerin izleneceğini bildirdi.
Kaynak: AA