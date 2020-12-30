Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 artışla 402,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 13.785 oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 6.605 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 5.615 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 8,180 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artarak 22.323 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 0,1 artışla 1,2260 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) mutasyon riski ve virüsün yeni türlerine karşı aşıların etkinliğine ilişkin belirsizliklerin piyasalarda alımları sınırladığını, ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin özellikle pay piyasalarının yönü üzerinde ana belirleyici olmayı sürdürdüğünü söyledi.

İngiltere'de parlamentonun bugün, Avrupa Birliği'yle (AB) varılan ticaret anlaşmasını oylayacağını, ülkede artan vaka sayılarının ise şimdilik piyasalar tarafından göz ardı edildiğini aktaran analistler, bugün, ABD'de kasım ayı dış ticaret dengesi, aralık ayı Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ve kasım ayı bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.