Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 yükselişle 7.565 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 primle 6.685 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,48 değer kazancıyla 8.448 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,66 üzerinde 24.593 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi dün yüzde 1,1 gerilemesinin ardın yeni günde yüzde 0,7 artışla 1,0620 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Avrupa'da açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak Almanya'da enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesinin risk iştahını artırdığını bildirdi.

Dün açıklanan verilere Almanya'da Kasım 2022’de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 8,6'ya gerilerken, beklenti yüzde 9,1 seviyesindeydi.

Bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini kaydeden analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, avro/dolar paritesinde artan oynaklığın da izlenmesi gerektiğini söyledi.