Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 artışla 392,08 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50’lik kazançla 7.701,31 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 artışla 12.860,40 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,90 değer kazanarak 9.867,90 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 artarak 5.511,76 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,42’lik artışla 21.955,08 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.49 itibarıyla yüzde 0,13'lük artışla 1,1658 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA