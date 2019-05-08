Avrupa borsaları yükselişle kapandı

08 Mayıs 2019

Avrupa borsaları, günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'den yetkililerin ticaret anlaşması için ABD'ye geleceği bilgisini vermesinin ardından, İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 382,23 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artarak 7.271 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 12.179,93 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,41 yükselerek, 5.417,59 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybederek, 21.203,86 puan seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibariyle yüzde 0,05’lik düşüşle 1,1184 seviyelerinde bulunuyor.

Trump'ın iletisi borsaları pozitif tarafa götürdü

ABD Başkanı Donald Trump, bugün paylaştığı Twitter iletisinde, Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu He’nin ticaret anlaşması için ABD'ye gelmekte olduğunun bilgisini verdi.

Avrupa’da büyük borsalar, ABD-Çin arasındaki bir ticaret anlaşmasına yönelik endişelerin artması dolayısıyla negatif seyrederken, Trump’ın Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin Twitter iletisi sonrası toparlanarak günü yükselişle kapattı.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkililerinin, yarın ABD'ye giderek müzakerelere katılması beklenirken, analistler ABD'li ve Çin'li yetkililer arasındaki görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor.

Alman borsasında günün öne çıkan hisselerine bakıldığında, Siemens’in hisseleri, şirketin bu yılın ilk çeyrek karını yüzde 7 arttırmasından sonra günü yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak kapattı.

Alman ödeme sistemleri şirketi Wirecard’ın hisseleri de hisselerini geri almaya başlamayı planladığına dair haberlerin ardından yüzde 5 değer kazanarak günü tamamladı.

İngiltere’nin sigara üreticisi Imperial Brands’in hisseleri de şirketin e-sigara satışlarının beklenenden az olarak gerçekleştiğini açıklamasından sonra yüzde 6 değer kaybetti.

Veri haberlerinde, Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve imalat sektörünün üretiminde yükselişin etkisiyle martta bir önceki aya göre, beklenmedik bir şekilde, yüzde 0,5 artış kaydetti.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından hazırlanan Dünya Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın birinci çeyreğinde eksi 13,1 puandan, ikinci çeyrekte son dört çeyrektir devam eden düşüşünü sonlandırarak eksi 2,4 puana yükseldi.

Öte yandan, İsviçre bankası UBS'in 7 ülkede 3 bin 600'den fazla varlıklı yatırımcı ve girişimci ile yaptığı ankete göre, dünya genelinde varlıklı yatırımcılar ve girişimciler varlıklarının büyük bir kısmını nakitte tutarken, yatırımcılar, piyasalardaki oynaklığı fırsat olarak görüyor. Yatırımcıların yüzde 74'ü piyasalardaki oynaklığı yatırım fırsatı olarak gördüklerini belirtirken, yüzde 42'si gelecek 6 ayda daha fazla yatırım yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA