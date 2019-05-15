ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü, İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 378,06 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 7.296,95 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90 değer kazanarak 12.099,57 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,62 yükselerek 5.374,26 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14 değer kaybederek 20.863,14 puan seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,01'lik düşüşle 1,1203 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA