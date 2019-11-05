ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Kapanışta, Avrupa borsalarının gösterge endeksi olan Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 404,23 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 7.388,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 13.148,50 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.846,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 23.364,82 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.37 itibarıyla yüzde 0,49'luk düşüşle 1,1071 seviyelerinde işlem görüyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap