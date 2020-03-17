ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
4 °C

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,26 artışla 291,07 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,79 artarak 5.294,9 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,25 değer kazanarak 8.939,1 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,84'lük artışla 3.991,78 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,23'lük yükselişle 15.314,77 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 21.01 itibarıyla yüzde 1,75'lik düşüşle 1,099 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap