Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,69 artışla 499,89 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,14 artarak 8.134,34, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,85 değer kazanarak 20.954,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,37 yükselerek 7.273,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,88 artışla 35.007,14 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,134 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'den bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklı tarifeler kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair açıklamaları olumlu karşıladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler karşılıklılık esaslı tarifeler yerine mevcut tarifelere göre değerlendirilecek.

Stoxx Europe 600'de yer alan petrol ve gaz sektörü endeksi ile bankacılık sektörü endeksi yaklaşık yüzde 3 arttı.