Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 1,161 oldu.

Avrupa'nın büyük havacılık şirketleri Airbus, Leonardo ve Thales, uzayda Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'e rakip olacak yeni bir şirket kurmak için bir araya gelme kararı aldı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini açıkladı.

AB üyesi ülkeler, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19’uncu yaptırım paketine onay verdi.