Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta Avrupa'nın en büyük şirketlerini kapsayan gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,19 artışla 628.69 puana ulaşarak rekor yeniledi.

Teknoloji ve maden hisseleri bugünkü alışlarla sırasıyla ortalama yüzde 2,81 ve yüzde 4,20 yükseliş gösterirken bu durum, hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini destekledi.

Savunma şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 1,50 yükseldi. Otomotiv ve yedek parçalar endeksi yüzde 0,20, banka hisseleri ortalama yüzde 2,13, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 2,23 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12 değer kazanarak 25.278,21 puana yükseldi ve psikolojik sınır olan 25 bin puanın üzerine yerleşti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23 artışla 10.686,18 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 artışla 8.429,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 primle 46.361,09 puana ulaştı.

İspanya'da ise IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 değer kazanarak 17.955,40 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, ABD verilerinin ardından doların küresel bazda güçlenmesiyle TSİ 21.30 itibarıyla yüzde 0,54 düşerek 1,179 seviyesinden işlem gördü.

Savunma sanayisi yatırımcıların radarında

Avrupa genelindeki yükselişte, ABD'de ocak ayı sanayi üretiminin yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artması ve savunma şirketi BAE Systems'ın açıkladığı güçlü kar rakamları etkili oldu. İngiliz şirketin hisseleri günü yüzde 4,58 değer kazanarak kapattı.

Savunma sanayisindeki bu ivme, Alman Rheinmetall ve Hensoldt hisselerini de yukarı taşıdı.

Günün en çok konuşulan hisselerinden biri olan Bayer ise bir gün önceki yüzde 7,4'lük yükselişin ardından, Roundup davasındaki 7,5 milyar dolarlık uzlaşma paketinin mali yüküne dair endişelerle yüzde 7,11 değer kaybederek kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Analistler, jeopolitik gerilimler, faiz belirsizliği ve yapay zekanın yaratabileceği ekonomik değişimlere dair endişelerin piyasaları baskıladığını ancak Avrupa piyasalarına son bir ayda gerçekleşen 15 milyar dolarlık yabancı sermaye girişinin bu baskıyı dengelediğini ifade etti.

Yatırımcıların ABD teknoloji hisselerinden Avrupa'nın sanayi şirketlerine yöneldiğine işaret eden analistler, ekonomik görünümün piyasalar için itici güç olmaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, Avrupa ve ABD'de devam eden ekonomik toparlanmanın destekleyici para ve maliye politikalarıyla birleşmesinin, hisse senetleri için elverişli bir ortam oluşturmaya devam ettiğini de kaydetti.