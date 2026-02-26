Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 1.178 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD tarifelerinin yansımaları ve jeopolitik riskler yakından takip edilirken, Avrupa tarafında bugün şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer aldı.

Sivil havacılık, savunma, güç sistemleri ve nükleer enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren İngiliz Rolls-Royce, geçen yıl karını yüzde 40 artırarak 3,5 milyar sterline çıkardı. Şirket, 2026-2028 dönemi için orta vadeli kar hedefini yukarı yönlü revize ederken, bu dönemde 7-9 milyar sterlin tutarında hisse geri alım programı açıkladı.

Rolls-Royce hisseleri günü yüzde 3,2 artışla tamamladı.

Londra Borsası Grubunun (LSEG) hisseleri de 2025'teki vergi öncesi karında yüzde 58 artış açıklanmasının ardından yüzde 9 yükseldi.

Otomotiv üreticisi Stellantis, elektrikli araç stratejisinde yaptığı revizyonların etkisiyle 22,2 milyar avroyla tarihindeki ilk büyük yıllık zararını açıkladı.

İngiltere merkezli çevrim içi market ve lojistik teknoloji çözümleri sunan perakende şirketi Ocado'nun yaklaşık bin çalışanını işten çıkaracağını bildirmesinin ardından hisseleri yüzde 6 geriledi.

Fransa merkezli enerji yönetimi ve otomasyon şirketi Schneider Electric ise yıllık gelirini ilk kez 40 milyar avronun üzerine taşıyarak rekor kırdı.