Avrupa borsalarına 'Çin' dopingi

Avrupa hisse piyasaları, başlıca ticari ortaklardan olan Çin'de merkez bankasının ekonomiyi destekleyici politika uygulamasının toparlanmaya dair umutları artırmasıyla yükseldi ve haftalık bazda kayıplarını telafi etmeye hazırlanıyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC) beş yıllık borçlanma faizini beklentilerin üzerinde 15 baz puan düşürerek, Shanghai'da koronavirüs vakalarının yeniden artmasına rağmen küresel piyasalarda risk iştahının artmasına neden oldu.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi .STOXX yüzde 1.2 yükseldi.

Otomotiv .SXAP, bankacılık .SX7P ve teknoloji hisseleri .SX8P yüzde 1.5 ve yüzde 2.6 arasında yükselerek Avrupa'da kazanımlara öncülük etti.

Lüks ürün üreticisi Richemont CFR.S, tam yıl kârının beklentilerin altında kalmasının ardından Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlamasını gerekçe göstermesiyle yüzde 9.3 geriledi. Richemont'ta görülen düşüşün lüks ürün his