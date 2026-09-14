Avrupa borsalarında 66 milyar euroluk birleşme ihtimali

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Avrupa sermaye piyasalarında yıllardır konuşulan en büyük birleşme senaryolarından biri yeniden gündeme geldi. Euronext yönetimi, kıtanın diğer büyük piyasa altyapısı Deutsche Börse ile olası bir birleşmeye kapıyı tamamen kapatmadığını ortaya koydu.

Henüz taraflar arasında resmi görüşme bulunmuyor. Ancak yaklaşık 16 milyar euroluk Euronext ile piyasa değeri yaklaşık 50 milyar euro olan Deutsche Börse'nin aynı çatı altında toplanması, Avrupa'daki borsa rekabetinin ölçeğini kökten değiştirebilir.

66 milyar euroluk piyasa gücü ortaya çıkabilir

Euronext bugün Amsterdam, Brüksel, Dublin, Lizbon, Milano, Oslo, Paris ve Atina'daki piyasa altyapılarını bünyesinde barındırıyor. Grup hisse senedi işlemlerinden takas ve saklama hizmetlerine kadar Avrupa sermaye piyasalarının geniş bir bölümünde faaliyet gösteriyor.

Deutsche Börse ise Frankfurt Borsası'nın yanı sıra dünyanın en önemli türev piyasalarından Eurex'i kontrol ediyor. İki grubun mevcut piyasa değerleri birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 66 milyar euroluk dev bir Avrupa piyasa altyapısı ortaya çıkıyor.

Böyle bir yapı yalnızca borsaları bir araya getirmekle kalmayabilir. Hisse senedi, türev ürünler, takas, saklama, veri ve piyasa teknolojilerinin aynı ekosistem içinde toplanması, Avrupa'nın ABD merkezli piyasa devleriyle rekabet gücünü de artırabilir.

Görüşme yok ancak kapı artık kapalı değil

Euronext CEO'su Stéphane Boujnah'ın açıklamasındaki en önemli ayrıntı, birleşmenin hemen gerçekleşeceğine ilişkin bir işaret vermemesi oldu. Taraflar arasında şu anda aktif görüşme yürütülmüyor.

Boujnah buna rağmen Deutsche Börse ile bir araya gelmenin stratejik mantığı bulunduğunu düşünüyor. Euronext yönetimi açısından böyle bir işlemin temel şartı ise siyasi hedeflerden çok hissedarlar açısından ekonomik değer yaratması.

Deutsche Börse tarafı da mevcut durumda Euronext ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtiyor. Bu nedenle bugünkü gelişme bir birleşme anlaşmasından çok, uzun süredir kapalı görünen bir kapının yeniden aralanması anlamına geliyor.

Avrupa neden borsalarını birleştirmek istiyor

Avrupa sermaye piyasalarının en büyük sorunlarından biri parçalı yapı. ABD'de çok daha büyük ve derin sermaye havuzları oluşurken Avrupa'da farklı ülkelerdeki borsalar, düzenleyiciler, takas sistemleri ve yatırımcı yapıları birbirinden ayrı çalışmaya devam ediyor.

Bu yapı şirketlerin finansmana erişimini zorlaştırırken büyük yatırımcıların da sermayeyi farklı piyasalara dağıtmasını daha pahalı hale getirebiliyor. Avrupa Birliği son dönemde sermaye piyasalarını daha fazla bütünleştirecek düzenlemelere ağırlık veriyor.

Euronext ile Deutsche Börse'nin birleşmesi bu nedenle yalnızca iki şirketin büyümesi anlamına gelmeyecek. Avrupa'nın daha büyük, daha likit ve daha merkezi bir sermaye piyasası oluşturma hedefinin en büyük adımlarından biri haline gelebilir.

Daha önceki girişimler duvara çarptı

Deutsche Börse ile Euronext'in yolları geçmişte de birkaç kez birleşme noktasına geldi. 2006 yılında Deutsche Börse, Euronext için teklif vermiş ancak Euronext daha sonra New York Borsası ile birleşerek NYSE Euronext'i oluşturmuştu.

2008'de yeni bir birleşme ihtimali gündeme gelirken, 2011'de Deutsche Börse ile NYSE Euronext arasında çok daha ileri aşamaya ulaşan bir anlaşma yapılmıştı. Ancak Avrupa Birliği düzenleyicileri işlemi rekabet endişeleri nedeniyle 2012'de engelledi.

Aradan geçen yıllarda piyasa yapısı önemli ölçüde değişti. Avrupa'nın ABD ve Asya karşısında sermaye piyasalarını güçlendirme isteğinin artması, geçmişte engel oluşturan siyasi yaklaşımın bugün daha farklı değerlendirilebileceği beklentisini doğuruyor.

Birleşmenin önündeki en büyük engel yine rekabet olabilir

İki grubun büyüklüğü aynı zamanda olası işlemin en büyük sorununu oluşturuyor. Özellikle türev ürünler, takas hizmetleri ve piyasa altyapısında ortaya çıkabilecek yoğunlaşma, düzenleyicilerin ayrıntılı incelemesini gerektirebilir.

Euronext ve Deutsche Börse'nin birleşmesi durumunda Frankfurt'tan Paris'e, Milano'dan Amsterdam'a kadar Avrupa'nın en önemli finans merkezlerinin önemli bölümü aynı piyasa altyapısının içinde yer alabilir.

Bu nedenle olası bir anlaşmanın ticari şartlarından önce Avrupa Birliği'nin rekabet yaklaşımı belirleyici olacak. Ancak Euronext yönetiminin uzun yıllar sonra Deutsche Börse seçeneğini yeniden açık biçimde telaffuz etmesi, Avrupa borsalarında yeni bir konsolidasyon döneminin başlayabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.