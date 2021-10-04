Avrupa borsalarında kayıplar arttı

Avrupa piyasalarını izleyen StOXX 600 endeksi geçen haftaki satışlardan sonra iki ayın en düşük seviyesine yakın seyrederek yüzde 0.2 geriledi.

Bankacılık ve otomotiv sektörleri, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi yeni COVID-19 kısıtlamaları, emlak sektöründeki yavaşlama ve düzenleyici kısıtlamalarla uğraşırken, küresel büyümede yavaşlama endişeleriyle düşüşe öncülük etti.

Gelirlerinin büyük bir kısmını Çin'den sağlayan Fransız lüks hisse senetleri Kering ve LVMH sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 1.5 geriledi.

Morrisons, ABD'li özel sermaye şirketi Clayton, Dubilier & Rice'ın (CD&R) Britanya'nın süpermarket grubunu 7 milyar sterlinlik (9.5 milyar $) teklifle satın almasının ardından yüzde 3.8 geriledi.

İngiltere telekom grubu BT Group ve Nordea Bank , yüzde 6'dan fazla düşüşle STOXX 600 endeksinde en çok kaybedenler oldu.