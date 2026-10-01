Avrupa borsalarında üç ayın dibi: Bankalarda kayıp yüzde 3’ü aştı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa borsalarında tahvil piyasasından gelen satış baskısı hisse senetlerine yayıldı. Yeni çeyreğin ilk işlem gününde bölge genelinde satışlar hızlanırken STOXX 600 Endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 626,29 puana indi ve üç aydan uzun sürenin en düşük seviyesini gördü.

Satışların en sert hissedildiği sektör bankacılık oldu. Avrupa banka hisselerini izleyen endeks yüzde 3,2 gerilerken madencilik şirketlerinde kayıp yüzde 2'yi buldu. Bölgedeki bütün ana sektörler eksi bölgede işlem gördü.

Bankalarda temmuzdan beri en sert günlük kayıp

Bankacılık hisselerindeki yüzde 3,2'lik düşüş, sektör endeksini 8 Temmuz'dan bu yana en sert günlük kaybına doğru taşıdı.

Normal şartlarda yüksek faiz ortamı bankaların faiz gelirlerini destekleyebiliyor. Ancak uzun vadeli tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş farklı bir risk yaratıyor.

Yüksek piyasa faizleri devletlerin, şirketlerin ve hane halklarının borçlanma maliyetlerini artırırken ekonomik büyümeyi baskılayabiliyor. Aynı zamanda bankaların ellerindeki tahvil portföylerinde değer kaybı riskini büyütüyor ve kredi kalitesine ilişkin endişeleri artırıyor.

Bu nedenle tahvil faizlerindeki yükseliş belirli bir seviyeden sonra banka hisseleri için destekleyici olmaktan çıkarak risk unsuruna dönüşebiliyor.

Fransa ve Almanya tahvil faizleri zirvede

Avrupa'daki satışların merkezinde uzun vadeli devlet tahvilleri bulunuyor.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 3,6526'ya kadar yükselerek Haziran 2009'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi ise 2002'den bu yana görülmeyen seviyelere çıktı.

Fransa'daki yükselişte ülkenin yüksek bütçe açığı, borç görünümü ve 2027 bütçesine ilişkin belirsizlikler öne çıkıyor. Fransa'nın CAC 40 Endeksi de gün içinde yüzde 1,4 geriledi.

Tahvil getirilerindeki yükseliş yalnız Avrupa'ya özgü değil. ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,3'ü aşarak 24 yılın zirvesine çıkması küresel borçlanma maliyetlerini yukarı taşıyor.

Enflasyon ve enerji maliyetleri baskıyı artırıyor

Yatırımcıların faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendiren ana unsurlardan biri yeniden yükselen enerji maliyetleri.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi özellikle enerji ithalatına bağımlı Avrupa ekonomileri açısından enflasyon riskini büyütüyor.

Almanya'da eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde hızlanması da Avrupa Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

Piyasalar ECB'nin 2027'nin ilk yarısına kadar yeni faiz artışları yapabileceğini fiyatlıyor.

Yüksek enerji maliyetleri ile daha sıkı para politikasının aynı anda devrede olması şirketlerin üretim ve finansman maliyetlerini artırırken Avrupa borsaları üzerindeki baskıyı güçlendiriyor.

Güçlü fabrika verisi bile satışları durduramadı

Avrupa'dan gelen ekonomik verilerin tamamı olumsuz değil. Euro Bölgesi imalat sektörü eylülde son dört yılın en hızlı büyümesini kaydetti. İmalat PMI 52,9'a yükselirken Almanya ve Hollanda'daki üretim artışı öne çıktı.

Euro Bölgesi işsizlik oranı da ağustosta yüzde 6,4 seviyesinde kaldı.

Ancak güçlü ekonomik aktivite verileri bu kez borsalar açısından destek yerine faiz baskısını artıran bir unsur olarak algılanıyor.

Ekonominin dirençli kalması, merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Bu nedenle yatırımcıların önündeki temel denklem değişmiş durumda: Güçlü büyüme şirket gelirlerini desteklerken aynı zamanda daha yüksek faiz ihtimalini canlı tutuyor.

Şirket hisselerinde sert kayıplar

Günün en sert düşüşlerinden biri Danimarkalı biyoteknoloji şirketi Zealand Pharma'da görüldü.

Şirketin hisseleri obezite ilacı survodutide için açıklanan klinik çalışma sonuçlarının ardından yüzde 8,8 gerileyerek STOXX 600'ün en zayıf performans gösteren hissesi oldu.

İngiliz telekomünikasyon şirketi Gamma Communications ise Hollandalı özel sermaye şirketi Waterland'ın satın alma teklifinden vazgeçmesinin ardından yüzde 2,6 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında bundan sonraki yön açısından tahvil faizlerinin seyri, enerji fiyatları ve ECB'nin faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici olacak.