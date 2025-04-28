Avrupa borsalarında yükseliş beklentisi, ABD vadeli endeksleri düşüşte

Yeni hafta, Avrupa borsalarında pozitif bir başlangıç bekleniyor. Yatırımcılar, bu hafta hem Avrupa hem de ABD'den gelecek önemli şirket mali sonuçları ve ekonomik verileri dikkatle izlemeye hazırlanıyor. Avrupa'nın büyük borsaları, yatırımcıların şirket raporları ve veri açıklamalarına odaklanmasıyla yeni haftaya artıda başlaması öngörülüyor.

IG verilerine göre, İngiltere'nin FTSE 100 endeksinin 115 puan artışla 8.430, Almanya'nın DAX endeksinin 26 puan artışla 22.266, Fransa'nın CAC endeksinin 16 puan artışla 7.553 ve İtalya'nın FTSE MIB endeksinin ise 77 puan artışla 36.955 seviyesinden açılması bekleniyor.

Bu hafta Porsche, Schneider Electric ve Deutsche Boerse gibi önemli şirketlerin kazanç açıklamaları dikkatle izlenecek. Ayrıca, Fransa ve İspanya'nın işsizlik oranları da yatırımcılar tarafından takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Çarşamba günü ise Fransa ve Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve enflasyon verileri açıklanacak. HSBC, BP, Deutsche Bank ve Shell’in kazançları da yatırımcıların radarında olacak.

ABD’de ise teknoloji devleri Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Coca-Cola, Eli Lilly ve Chevron gibi şirketlerden gelecek mali sonuçlar yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlenecek. Ancak, şu anda ABD vadeli endeksleri ekside işlem görüyor. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,5, Nasdaq 100 yüzde 0,6, Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,4 düşüşte.

Avrupa borsalarında ise FDAX yüzde 0,18, Eurostoxx 50 yüzde 0,2 ve FTSE 100 yüzde 0,12 artıda işlem görmekte.