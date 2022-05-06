Avrupa borsalarından iki ayın en sert haftalık kaybı

Avrupa hisse piyasaları, başlıca merkez bankalarının daha yüksek faiz artırımlarına gidebileceği endişeleriyle düşen Wall Street'e paralel gerilerken, iki ayın en kötü haftalık performansını göstermeye hazırlanıyor.

Yatırımcılar, başlıca merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek oranlarda faiz artırımları gerçekleştirebileceği yönünde kaygılı.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi .STOXX yüzde 0.6 geriledi.

Turizm ve seyahat .SXTP ve teknoloji hisseleri .SX8P düşüşlere öncülük ederken, petrol fiyatlarının varil başına 110 doların üzerine çıkmasıyla enerji hisseleri .SXEP ise yükseldi.

ABD borsaları dün, Fed'in Çarşamba günü gerçekleştirdiği faiz artırımının yüksek enflasyonu kontrol altına almak için yeterli olmayacağı yönünde endişeler nedeniyle risk iştahının azalmasıyla keskin düşüş kaydederek kapandı.

Avrupa borsalarında düşüşe neden olan bir başka unsur da bilançolar oldu.

Adidas ADSGn.DE Çin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeniden devreye alınan tecrit uygulamalarının etkisiyle 2022 için satış beklentileri düşürmesinin ardından yüzde 4 geriledi.

Hollanda'nın en büyük bankası olan ING INGA.AS çeyrek dönem net gelirinin beklentilerin altında kaldığı ve Rusya ile Ukrayna'daki risk nedeniyle batık kredilere ayrılan provizyonun artırıldığını açıklamasının ardından yüzde 2.2 geriledi.