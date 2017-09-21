Avrupa hisseleri Fed sonrası yükseldi
Avrupa borsaları, Fed'in etkisiyle günü İngiltere dışında kazançla tamamladı.
Avrupa borsaları, kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,24 artışla 382,88 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 artarak 12.600,03 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,05 değer kazanarak 10.297,00 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 artarak 5.267.29 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,61’lik kazançla 22.491,73 puana yükseldi.
İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,11’lik kayıpla 7.263,90 puana indi.
Euro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.38 itibarıyla yüzde 0,34'lük artışla 1,1935 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA