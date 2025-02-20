Avrupa hisseleri Trump döneminde güç kazandı

Financial Times’ın (FT) haberine göre, Avrupa hisse senetleri, Donald Trump’ın yeniden göreve başlamasından sonraki ilk ayda ABD piyasalarına kıyasla daha iyi performans gösterdi. Avrupa’nın, ticaret savaşlarının en kötü senaryosundan kaçınabileceğine dair umutların artması, bu yükselişte etkili oldu.

Avrupa endeksleri yükselişte

Gösterge Stoxx Europe 600 endeksi, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden önceki son işlem günü olan 17 Ocak’tan bu yana yüzde 5,6 değer kazanırken, Wall Street’te S&P 500 yüzde 2,5, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 2,2 oranında arttı.

Analistler, Avrupa piyasalarındaki beklenmedik yükselişin, Trump’ın AB’ye yönelik gümrük vergilerini hemen uygulamama kararının yanı sıra Ukrayna’daki olası barış görüşmeleriyle de bağlantılı olduğunu belirtti.

"Ticaret savaşının etkisi sınırlı kaldı"

Trump’ın "Önce Amerika" politikaları kapsamında AB’yi hedef alabileceği beklentileri bulunsa da henüz herhangi bir gümrük tarifesi yürürlüğe girmedi.

Russell Investments’ın baş yatırım stratejisti Andrew Pease, "Avrupa için ticaret savaşının havlaması şu ana kadar ısırmasından daha kötü oldu" dedi. Pease ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve banka kredilerindeki artışın da piyasalara olumlu yansıdığını ifade etti.

Bank of America analistleri ise Çarşamba günü yayımladıkları raporda, Avrupa borsalarının 1980’lerin sonundan bu yana yılın en iyi başlangıcını yaptığını ve son on yıla kıyasla ABD’ye karşı en güçlü performansını sergilediğini belirtti.