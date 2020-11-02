Avrupa için bir negatif revize daha
Goldman Sachs'ın ardından bir başka finans devi Morgan Stanley de, Avrupa için dördüncü çeyrek ekonomik tahminlerini düşürdü.
Goldman Sachs'ın ardından Morgan Stanley da, artan COVID-19 vakalarının önüne geçmek için uygulanmaya karar verilen karantina, kapatma tedbirlerine işaret ederek Avrupa için 4'ncü çeyrek ekonomik tahminlerini aşağı yönül revize etti.
Euro Bölgesi ekonomisinin dördüncü çeyrekte daralacağını tahmin eden Morgan Stanley, İngiltere için daralma beklentisini yüzde 0,2'den yüzde 3'e çıkardı.
Citi ekonomistleri de İngiltere ekonomisinin 4'ncü çeyrekte yüzde 4'ün üzerinde daralmasını bekliyorlar.