Avrupa, karantina ve sıkı tedbirler için istekli değil

19 Ekim 2020

Madrid'de düzenlenen Xi Financial Forum'da konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, son gelen verilerin Euro Bölgesi'nde toparlanmanın yavaşladığına işaret ettiklerini, ancak bu yavaşlamaya acilen yanıt vermeyi gerektirecek bir durum görmediklerini de ifade etti.



Konuşmasında Avrupa bankacılık sektöründeki gelişmelere de değinen Guindos, düşük karlılık oranlarının maliyetleri azaltmak için alınan tedbirler ile yeterli şekilde telafi edilemediğini vurguladı.



Guindos, "Bankacılık sektöründe konsolidasyon finansal sektörü güçlendirmek için bir araç olabilir, ancak kendi başına bir hedef değil" diye konuştu.