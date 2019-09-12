Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

12 Eylül 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından refinansman ve marjinal faiz oranında değişikliğe gitmezken, mevduat faizlerini düşürdü. Piyasaları rahatlatıcı adımlar atması beklenen ECB, parasal genişleme politikasına yeniden başlayacağını da açıkladı.

Böylece refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0, marjinal faiz oranı yüzde 0,25 olarak sabit kaldı. ECB, mevduat faiz oranını ise 10 baz puan indirdi. (Önceki: -%0,40 Yeni: -%0,50)

Varlık alım programına yeniden başladı

Faiz oranları kadar piyasaların yakından takip ettiği, varlık alım programını da açıkladı. ECB, 1 Kasım'dan itibaren her ay 20 milyar euro tahvil alacağını duyurdu.

Enflasyon düzelene kadar faizler bu seviyelerde kalacak

Bankadan yapılan açıklamada, bankaların fazla likidite kapsamındaki varlıklarının negatif faizden muaf tutulacağı bildirildi. Ayrıca, enflasyon oranlarında bir iyileşme yaşanana kadar faiz oranlarının mevcut seviyelerde ya da daha düşük seviyelerde kalacağı ifade edildi.

Euro Bölgesinde yıllık tüketici fiyatları yüzde 1,0, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 0,9 seviyesinde bulunuyor.

ECB, "Yönetim Konseyi varlık alım programını politika faizinin destekleyici etkisini güçlendirmek gerekli olduğu sürece devam edecek. Yönetim Konseyi varlık alım programını gösterge faiz oranının artırmaya başladıktan kısa süre sonra sona erdirecek." açıklamasında bulundu. ECB, vadesi gelen menkul kıymetlerin ana paraları yatırıma yönlendirmeye devam edeceğini belirtti.