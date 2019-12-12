Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

12 Aralık 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yeni başkan Christine Lagarde'ın ilk toplantısında gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. Merkez bankası Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki ivme kaybından zarar görmeye devam etmesi halinde tekrar destek vermeye açık olduğunu da tekrar belirtti.

ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise %-0.5'te tuttu.

Karar metninde, "Yönetim kurulu enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca %2'ye yakın ancak hemen altında olan seviyeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB'nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörmektedir" denildi.

ECB'nin karar metni önceki metin ile çok az farklılık taşıyor ve Lagarde'ın önceki başkan Mario Draghi'nin devreye aldığı ekonomiyi destekleyici mekanizmadan memnun olduğunu ortaya koyuyor.