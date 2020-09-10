Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasında değişikliğe gitmedi. Ancak ekonomik toparlanmanın ivme kaybetmesi ve güçlü seyreden euro nedeniyle enflasyon beklentilerinin gerilediği göz önüne alındığında, ECB Başkanı Christine Lagarde'nin ekonomiyi canlandıracak ek para politikası adımlarına zemin hazırlaması bekleniyor.
ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi %0.5'te sabit tuttu.
Pandeminin ekonomide yol açacağı daralma ile mücadele için 1.35 trilyon euro tutara kadar tahvil alımı yapacak olan ECB, tahvil alım programı büyüklüğünde değişiklik yapmadı.
ECB Başkanı Christine Lagarde TSİ ile 1530'da basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak: Reuters