Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.



ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.



Euro Bölgesinde yıllık tüketici fiyatları yüzde -0,3, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyor. ECB'nin SPF anketinde enflasyon tahmini 2021 yılı için yüzde 0,9, 2022 yılı için yüzde 1,3 seviyesinde bulunuyor.



ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı TSI 16.30'da gerçekleşecek.