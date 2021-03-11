Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.



ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.



ECB, 1,85 trilyon euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da koronavirüs krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti. Banka, gelecek çeyrek PEPP çerçevesinde varlık alımlarının yılın ilk ayına göre ciddi şekilde daha yüksek hızla gerçekleşmesini bekliyor.



Açıklamada, "Varlık alımları piyasa ve finansman şartlarında bir sıkılaşmayı önleme görüşü çerçevesinde esnek şekilde yapılacak" denildi.



ECB, refinansman operasyonları yoluyla piyasaya yeterli likidite sağlamaya devam edecek

ECB Yönetim Konseyi, PEPP çerçevesinde alımların gelecek çeyrekte bu yılın ilk aylarındakine göre daha ciddi şekilde yüksek hızla yapılmasını beklediğini bildirdi. PEPP'in büyüklüğünü 1,85 trilyon euro olarak korudu. Yönetim Konseyi bugünkü toplantıda aşağıdaki kararları aldı:

1-Yönetim Konseyi pandemi acil alım programı (PEPP) çerçevesinde net varlık alımlarını 1,85 trilyon euro toplam büyüklük çerçevesinde en azından Mart 2022 sonuna kadar devam ettirecek. Alımlar her durumda koronavirüs krizi sona erene kadar devam edecek.



Finansman şartları ve enflasyon görünümüne ilişkin ortak değerlendirme temelinde, Yönetim Konseyi PEPP çerçevesinde alımların gelecek çeyrekte bu yılın ilk aylarındakine göre daha ciddi şekilde yüksek hızla yapılmasını bekliyor.



Yönetim Konseyi, piyasa şartlarına göre ve finansal şartların pandeminin öngörülen enflasyon patikası üzerinde aşağı yönlü etkisine karşı koymakla tutarsız şekilde sıkılaşmasını engelleme bakışı çerçevesinde, esnek şekilde alım yapacak.



Buna ek olarak, alımlanın zaman içinde esnekliği para politikasının düzgün artırımını desteklemeye devam edecek. Eğer olumlu finansman şartları varlık alım akışları ile devam ettirilebilir ise PEPP için öngörülen miktarın tamamının kullanılması gerekli olmayacak.

Aynı şekilde, eğer pandemi şokunun enflasyon patikasına etkisini karşı koymaya yardım için olumlu finansman şartlarının devam ettirilmesi gerekir ise, PEPPR'in büyüklüğü yeniden ayarlanabilecek.



Yönetim Konseyi, PEPP çerçevesinde alınan ve itfası gelen varlıkların ana para ödemelerini en azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirmeye devam edecek. Her durumda, PEPP portföyünün gelecekteki çevriminin uygun para poliktikası duruşu ile çatışmasından kaçınılacak.