Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

30 Nisan 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını kolaylaştırdığını duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, TLTRO'da faiz oranlarının, Haziran 2020'den Temmuz 2021'e kadar Eurosystem'in refinansman işlemlerinin ortalama faizinden 50 baz puan daha aşağıya çekildiği belirtildi.

ECB'nin Euro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu başlatacağı bildirilen açıklamada, aylık 20 milyar euro varlık alımına devam edileceği kaydedildi.

ECB, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine yönelik martta açıkladığı 750 milyar euroluk acil destek programında değişikliğe gitmezken, programda "esnek" olacağını belirtti.

Yeni programlarla ECB'nin amacının, "Euro Bölgesi'nin finans sektöründe likidite dar boğazlarını gidermek" olduğu kaydedildi.

Euro Bölgesi bankalarına uzun vadeli kredi

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi bankaları için yeni uzun vadeli krediler başlatma kararı aldı ve TLTRO III çerçevesinde verdiği kredilerin faiz oranını düşürdü.



ECB Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada,



"Euro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarını desteklemek ve para piyasaların sorunsuz şekilde çalışmalarına katkı vermek için etkin bir likidite dayanağı sağlama kararı alındı" ifadeleri yer aldı.Hedefli olmayan Pandemi Acil Uzun Vadeli Refinansman Operasyonu (PELTRO) adı verilen bu yeni kredi operasyonu Mayıs ayında uygulamaya konacak. Mayıs ayında vadeleri Naziran ve Eylül 2021 arasında olacak 7 PELTRO operasyonu düzenlenecek. Gelecek talebin tamamının karşılanacağı bu operasyonlarda faiz oranı her PELTRO'nun vadesi boyunca yapılacak ana refinansman operasyonlarının ortalama faizinin 25 baz puan altında olacak.



Avrupa Merkez Bankası ayrıca, hali hazırda uygulanmakta olan Hedefli Uzun Vadeli Refinansman Operasyonları (TYTRTO III) operasyonlarında uygulanan faiz oranlarını Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasındaki dönem için Eurosystem ana refinansman operasyonlarının ortalama faizinin 50 baz puan altına çekti.



Kredi performans eşikleri uygun olan bankalar için Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasındaki dönemde faiz oranı aynı dönemde uygulanacak mevduat kolaylığnın 50 baz puan altı olarak belirlendi.



ECB ayrıca, açıkladığı tahvil alım programı çerçevesindeki alımları artırmaya hazır olduğununu belirtti.